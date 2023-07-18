Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Про це повідомляє у Facebook ОК "Південь".

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість "Калібрів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Зазначається, що всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони. Проте уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували.

З даними Офісу генпрокурора, постраждалому 74 роки. У нього множинні осколкові поранення.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"21 "Shahed-136" був знищений на підльоті з моря на Одещині, ще 4️ – в небі над Миколаївщиною", – зазначили в ОК "Південь".

У Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.

Нагадаємо, 14 червня Росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, 13 отримали поранення.