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Цієї ночі ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр", всі вони були збиті силами ППО

Унаслідок падіння уламків ракет поранення дістав чоловік.

Цієї ночі ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр", всі вони були збиті силами ППО
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Про це повідомляє у Facebook ОК "Південь".

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість "Калібрів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Зазначається, що всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони. Проте уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували.

З даними Офісу генпрокурора, постраждалому 74 роки. У нього множинні осколкові поранення. 

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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"21 "Shahed-136" був знищений на підльоті з моря на Одещині, ще 4️ – в небі над Миколаївщиною", – зазначили в ОК "Південь".

У Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.

Нагадаємо, 14 червня Росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, 13 отримали поранення.

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