Головне за день. Понеділок, 17 липня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 29 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 липня – в нашій новині.

Російські військові обстріляли центр Білопілля у Сумській області.

За оновленими даними станом на 17:49, загинули двоє, поранені ще 10 людей, повідомили в МВС.

"Зафіксовано чотири удари з артилерії, три з яких – по центру міста. На місці події працюють відповідні служби. Внаслідок отриманих травм загинули 76-річна та 74-річна жінки, які в той момент були на вулиці. Наразі відомо про 10-х поранених осіб, з яких одна у важкому стані", – зазначили в міністерстві.

У Сумській ОВА повідомили, що Білопілля обстріляли з артилерії, обстріл тривав з 12:35 до 12:39, було три вибухи. Внаслідок обстрілу зруйноване адміністративне приміщення. У ДСНС повідомили, що це – пожежна частина. Серед поранених – шестеро співробітників ДСНС.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.

Своєю заявою про зупинку зернового коридору РФ зірвала домовленості з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а не з Україною. Україна з Росією жодних домовленостей не мала, нагадав у коментарі африканським ЗМІ Володимир Зеленський.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", – процитував слова президента його прессекретар Сергій Никифоров.

Зеленський також зазначив, що навіть без РФ треба робити все, щоб чорноморський коридор можна було використовувати.

Більше інформації – в новині.

Нещодавно президент збирав бізнес, щоб почути з перших уст, що справді сьогодні турбує. За підсумками зустрічі готуватиметься цілий пакет змін відповідно до запитів, розповів в інтерв’ю Lb.ua заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Перший і найочевидніший крок – “єдине вікно” або два “вікна”. Навряд в одне “вікно” вдасться зібрати все – від податкових правопорушень до екологічних, пожежних. Щоб не забігали (з перевірками. – С.К.) п’ять, шість, сім, вісім органів – від екологів, пожежників, ДБР до поліції, прокуратури тощо. Думаю, це буде доволі швидке рішення, яке зможе частково перекрити проблему. Але лише частково", – розповів Шурма.

Подробиці – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

До Києва прибула глава Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

Про її приїзд повідомила у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк. "Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", – написала Брінк, яка зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі.

Нагадаємо, Саманта Пауер відвідувала Київ з робочим візитом 6 жовтня минулого року.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. Зокрема проти 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.

До списку нових санкцій потрапили 14 росіян, 11 з них – причетні до примусової депортації українських дітей. Серед інших у санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти Росії Сергій Кравцов. У пресрелізі зазначається, що ці особи відіграли значну роль у російській програмі депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності.

"Понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію. Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання", – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Докладніше – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!