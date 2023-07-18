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Бельгія і Нідерланди передадуть Україні бронетранспортери М113

БТРи будуть передані після того, як їх відремонтують.

Бельгія і Нідерланди передадуть Україні бронетранспортери М113
Фото: АрміяІнформ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113. 

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох країн. 

Повідомляється, що бронетранспортери будуть передані Україні після того, як їх відремонтують. 

На додачу до БТРів Україна також отримає необхідні для них запчастини. Кількість М113 і терміни передання Силам оборони не називаються, проте зазначено, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії. Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", – заявили керівники Міноборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

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M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. Україна вже отримувала M113 від США, Литви та Австралії.

Нагадаємо, що 16 червня Рада міністрів Бельгії схвалила 15-ий пакет допомоги Україні. Міністр оборони Людівін Дедондер зазначила, що розмір допомоги становить 11 мільйонів євро. Бельгія передасть українським військовим бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому.

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