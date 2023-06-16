Бельгія передасть Україні бронетранспортери

Техніку спершу відремонтують, бо її бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому.

16 червня Рада міністрів Бельгії схвалила 15-ий пакет допомоги Україні, передає RTBF.

Міністр оборони Людівін Дедондер зазначила, що розмір допомоги становить 11 мільйонів євро. Бельгія передасть українським військовим бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому.

Транспортні засоби відновлять до робочого стану, а тоді відправлять Україні.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - зазначила Дедондер.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бельгія у найкоротші терміни передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди. Вартість військової допомоги оцінюють у $35 млн.

Також країна готова розпочати навчання для українських пілотів на F-16.