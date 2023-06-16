Швеція виділяє Україні 12-ий пакет військової допомоги на майже 250 млн крон

Передбачено тренування українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити новий - 12-ий - пакет підтримки для України, його загальна вартість становить приблизно 250 мільйонів шведських крон.

Про це повідомляє шведське Міністерство оборони.

140 мільйонів крон виділять через британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого йдуть для закупівлі оборонної техніки. Серед іншого фонд планує закупити роботів далекого радіусу дії, щоб передати їх нашій державі.

Уряд Швеції також виділяє 90 мільйонів крон у фонд підтримки НАТО для України. Метою фонду є придбання оборонної техніки, пального, медичного обладнання, військової навчальної техніки та зміцнення і модернізації інститутів оборони та безпеки нашої держави.

Передбачено тренування українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen. Крім цього, до 60 військовослужбовців Збройних сил Швеції долучаться до створення центрів логістики та обслуговування поряд з Україною - йдеться про Польщу, Румунію та Словаччину.

Збройні сили Швеції також мають намір розробити довгострокове рішення для постачання кваліфікованих матеріальних систем, таких як Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 та Archer, які були подаровані Україні.

Нагадаємо, після вчорашнього "Рамштайну стало відомо, що Іспанія надасть Україні 20 бронемашин, 4 танки та військовий шпиталь. Данія, Нідерланди, Великобританія та США передають Україні сотні ракет ППО. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів. Водночас Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України.