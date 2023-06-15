Данія, Нідерланди, Великобританія та США передають Україні сотні ракет ППО

Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У межах цієї ініціативи наша держава отримає сотні зенітних ракет малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці.

Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, Великобританія оголосила про виділення Україні додаткової військової допомоги в галузі ППО. Крім того, США надають Україні новий пакет допомоги на $325 млн, куди увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням "Рамштайну" заявив про початок навчань українських пілотів на F-16, що дає змогу надати Україні ці літаки.

А колишній Головнокомандувач НАТО в Європі закликав надати нашій державі далекобійні ракети.