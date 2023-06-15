Джонсон навмисно вводив в оману парламент щодо карантинних вечірок, − комітет привілеїв

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон навмисно ввів в оману парламент щодо незаконних вечірок, які проводилися в урядовому офісі на вулиці Даунінг-стріт під час карантину через коронавірус.

Про це йдеться у заяві комітету із привілеїв − головного дисциплінарного органу для британських законодавців, пише Reuters.

Таким чином захист Джонсона відхилили. Він залишив посаду депутата минулого тижня перед публікацією звіту і звинуватив комітет в організації “полювання на відьом”.

Колишній прем'єр-міністр відкинув звинувачення, що він навмисно ввів парламент в оману, і назвав звіт шарадою.

Комітет заявив, що рекомендував би відсторонити Джонсона від роботи в Палаті громад на 90 днів, якби він не пішов у відставку. Така санкція призвела б до можливих виборів на його місце в парламенті.

Джонсон вчинив п'ять випадків неповаги до парламенту:

навмисно вводив парламент в оману;

вводив комітету в оману;

зловживав довірою комітету;

оскаржував рішення комітету, підірвавши демократичий процес,

був співучасником “кампанії образ та спроб залякування комітету.

Нагадаємо, що 15 травня 2020 року на Даунінг-стрит відбулася вечірка за участі кількох десятків людей. На фото, поширеному The Guardian, видно пляшки з-під вина й сирну нарізку. Джонсон заявив, що це була робоча зустріч, але не пояснив, чому її учасники випивали. А 20 травня 2020 року на іншій зустрічі були присутні близько 30 людей включно з прем’єром та його дружиною. І знову Джонсон наполіг, що йшлося про робочу зустріч, на якій він був присутній близько 25 хвилин. Водночас він вибачився за порушення карантину.

Зазначимо, що у березні 2020 року Велика Британія заборонила виходити з дому без поважної причини і збиратися в групи більше двох людей надворі − й те лише за умови, якщо ви перебуваєте на відстані двох метрів. Тому у випадках з Джонсоном йшлося про порушення карантинних вимог.