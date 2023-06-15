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Британські винищувачі перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО

Два російських Су-27 та Іл-20 пролітали на Естонією поблизу повітряного простору Альянсу.

Британські винищувачі перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО
Фото: Королівські ВПС у Twitter

Учора російські літаки Іл-20 та два Су-27 не зв’язалися із центром польотної інформації та наблизилися до повітряного простору НАТО. Британські винищувачі Typhoon піднялися в небо над Естонією, щоб супроводити російську авіацію.

Про це Королівські ВПС повідомляють у Twitter.

"Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) в Естонії були підняті сьогодні (14 червня – ред.) вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A та двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним центром польотної інформації.

 

Нагадаємо, 4 червня у столиці Естонії Таллінні розпочались найбільші у цьому році військові навчання в Балтійському морі Baltops 23, до яких залучені 50 кораблів НАТО.

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