За добу відбулося 49 бойових зіткнень на чотирьох напрямках на Донбасі, – Генштаб

Цієї ночі ворог випустив крилаті ракети та 20 “Шахедів” по території України.

Уночі 15 червня в період з 00:20 по 04:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу “Shahed”.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 477-ї доби широкомасштабного російського вторгнення.

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині. Іранські “Шахеди” противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування “Калібр” та сім іранських ударних дронів типу “Shahed”. Під час атаки знищено девʼять повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та шість іранських ударних дронів “Shahed”.

Всього протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Веселе, Стариця і Бударки, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля, Сумської області, Карповичі та Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаудару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Там же, та біля Новобахмутівки зафіксовано авіаудари. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове та Невельське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар і Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Противник продовжує проводити заходи щодо примусу цивільного населення до набуття громадянства РФ. Так, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області, на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ, грошове забезпечення буде знижено на 60%. Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що гарантії або завірення безпеки, які НАТО і окремі країни-союзниці можуть надати Україні після завершення війни, мають посилити спроможності ЗСУ та убезпечити Україну від нового нападу Росії.