Перейменування будь-якої вулиці Києва на честь Омельченка повторно виноситимуть на голосування

Такий крок рекомендувала одна з комісій Київради.

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вул. Скоропадського на честь колишнього мера столиці Олександра Омельченка.

Про це повідомив мер Києва.

“Також зазначу, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в “Києві Цифровому”, – написав він.

Мер Києва підкреслив, що такий крок рекомендувала одна з комісій Київради.

Нагадаємо, у січні кияни проголосували у додатку "Київ цифровий" з приводу низки перейменувань. Зокрема, 74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю ексмера столиці Олександра Омельченка.