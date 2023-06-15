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Перейменування будь-якої вулиці Києва на честь Омельченка повторно виноситимуть на голосування

Такий крок рекомендувала одна з комісій Київради.

Перейменування будь-якої вулиці Києва на честь Омельченка повторно виноситимуть на голосування
Фото: Lb.ua

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вул. Скоропадського на честь колишнього мера столиці Олександра Омельченка

Про це повідомив мер Києва.

“Також зазначу, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в “Києві Цифровому”, – написав він. 

Мер Києва підкреслив, що такий крок рекомендувала одна з комісій Київради.

Нагадаємо, у січні кияни проголосували у додатку "Київ цифровий" з приводу низки перейменувань. Зокрема, 74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю ексмера столиці Олександра Омельченка.

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