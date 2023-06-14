​У Києві для укриттів замовили 300 барабанів на майже 1 млн гривень

У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень.

Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець із посиланням на дані системи Prozorro.

"Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?", – написав він у фейсбуці.

У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Раніше також повідомлялося, що начальника Управління Святошинської РДА Києва та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.

Також Офіс Генпрокурора повідомивляв, що чиновники Голосієвської РДА забезпечили підконтрольній фірмі перемогу в тендері по ремонту укриттів. Підрядник, один з учасників схеми, отримав підозру.

За даними ДСНС, в Україні наразі перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %. У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання - 34,6 %.