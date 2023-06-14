Українці найбільше довіряють ЗСУ, Зеленському та Кіму, - опитування

Громадяни України найбільше довіряють Збройним силам України, добровольцям, президенту Володимиру Зеленському та голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Найчастіше респонденти висловлювали довіру Зеленському – 83,5%, Кіму – 63%, волонтеру Сергію Притулі – 56%, раднику глави Офісу президента Михайлу Подоляку – 51%.

Частіше висловлюють довіру, ніж недовіру, меру Києва Віталію Кличку (відповідно 48% та 35%), секретареві РНБО Олексію Данілову (відповідно 46% та 23%), міністру оборони Олексію Резнікову (відповідно 43% та 32%), активісту і волонтеру Сергію Стерненку (відповідно 28% та 22%), голові Служби безпеки Василю Малюку (відповідно 26% та 15%), міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку (відповідно 22% та 16%).

Більшість опитаних не довіряє лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко (80%), голові групи "Платформа за життя і мир" Юрію Бойку (77%), експрезиденту, співголові фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру, голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (не довіряють 46%, довіряють 18%), прем'єр-міністру Денису Шмигалю (відповідно 39% та 36%), голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку (відповідно 34% та 27%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 93% опитаних), добровольчих загонів (86%), президента (83%), Національної гвардії (83%), волонтерських організацій (82%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (80%), Державної прикордонної служби (79%), Міністерства оборони України (75%), Служби безпеки України (66%), громадських організацій (61%), Церкви (61%), Національної поліції (59%), Голови міста (селища, села), в якому живе респондент (58%), ради міста (селища, села), в якому живе респондент (55%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до ЗМІ (відповідно 49% і 37,5%), до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 46% і 28%), до Національного банку України (відповідно 46% і 37%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру судам (судовій системі загалом) (не довіряють 70%), політичним партіям (69%), державному апарату (чиновникам) (66%), прокуратурі (58%), комерційним банкам (56%), Верховній Раді України (55%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють їй 49,5%, тоді як довіряють – 27%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 49% і 26,5%), Уряду (відповідно 49% і 39%), Національному антикорупційному бюро (НАБУ) (відповідно 49% і 30%), профспілкам (відповідно 42% і 26%).

Нагадаємо, що довіра українців до Збройних сил України зросла до 97%. Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій.