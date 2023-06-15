Війна забрала батьків: як прихистити чи усиновити дитину

Від куль та снарядів росії на війні гинуть чиїсь батьки, залишаючи дітей сиротами. Тому чимало сімей задумались про те, щоб дати дітям, які втратили родину, шанс рости у повноцінній сім’ї та бути окутими любов’ю і піклуванням.

Фото: EPA/UPG

Упродовж першого місяця після початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну усиновлення було призупинено (коректніше сказати, його було неможливо здійснювати). Це стосувалось як процесів, розпочатих до війни, так і нових заяв на усиновлення. Така пауза не була пов'язана зі змінами в законодавстві, а скоріше, була викликана об'єктивними реаліями.

Перші від початку війни зміни до процедури усиновлення були внесені 24 травня 2022 року. Відповідно до них встановлено перелік документів та порядок, як забрати усиновлену дитину, якщо дитина тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України під час введення на території України надзвичайного або воєнного стану. Подальші процедурні зміни були внесені уже за кілька днів – 31 травня 2022 року. Зокрема, ними передбачена цифровізація процесів усиновлення та створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімей потенційних усиновлювачів. Відповідна інформація ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».

Це значно полегшило процес подання та отримання необхідних документів майбутніми усиновлювачами, пришвидшило перевірку поданих документів компетентними органами та спростило комунікацію між учасниками процедури усиновлення.

Можливість подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі з іншими обов'язковими документами не лише за місцем проживання в паперовому вигляді, а й в електронній формі (для громадян України). Відтак, подати заявку на консультацію з усиновлення дитини можна на порталі Дія, де є нова послуга «Усиновлення». З вересня минулого року на порталі можна подати і заяву на статус кандидата на усиновлення.

За яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення?

Усиновлення можливе, якщо:

· дитина має статус сироти,

· вона позбавлена батьківського піклування,

· її батьки дали нотаріальну згоду на усиновлення.

При цьому дитина має перебувати на обліку з усиновлення, який ведуть служби у справах дітей і Національна соціальна сервісна служба.

Цей процес може бути ускладнений, якщо доля батьків дитини невідома через війну. Водночас іноземні громадяни не мають права на усиновлення чи опіку українських дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Проте, не існує спрощеної або пришвидшеної процедури усиновлення дітей під час війни. Усиновлення здійснюється на загальних підставах з урахуванням норм чинного національного законодавства.

Усиновлення дитини за якоюсь спрощеною чи пришвидшеною процедурою, особливо в умовах воєнного стану, може лише порушити найвищі інтереси дітей, тому саме зараз вкрай важливо ретельно перевіряти кандидатів в усиновлювачі та статус дитини, яку бажають усиновити.

В умовах воєнного стану, усиновлення дітей, які перебувають на території України, можливе лише в тих регіонах, де немає воєнних дій та працюють державні органи влади України.

Діти, які залишились сиротами внаслідок воєнного конфлікту та ще не перебувають на обліку з усиновлення, не можуть бути усиновленими.

Якщо не всиновити, то як допомогти дитині?

В Україні спростили процедуру опіки для рідних і найближчих з кола сім’ї дитини. Також ви можете надати дитині тимчасовий прихисток. Тимчасовий прихисток – це коли родина свідомо погоджується взяти до себе на тимчасове утримання дитину, яка залишилась без батьківського піклування. Тимчасово можуть бути влаштовані діти:

· які не мають статусу дитини-сироти чи дитини;

· позбавлені батьківського піклування, тобто в них є батьки, але наразі вони не мають змоги займатися їхнім вихованням, наприклад – воюють;

· знайдені під час військових дій на території України, якщо інформація про наявність їхніх батьків відсутня.

Що робить служба у справах дітей?

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення?

За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.

Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

З метою отримання інформації щодо порядку усиновлення дитини Вам необхідно звернутися із заявою про усиновлення дитини до служби у справах дітей районних державних адміністрацій чи міських рад за місцем проживання дитини.

Отримавши висновок служби у справах дітей, Вам потрібно обов’язково звернутися із заявою до місцевого загального суду за місцем проживання дитини (з переліком місцевих загальних судів можна ознайомитися на офіційному веб-сайті «Судова влада України» за посиланням: http://court.gov.ua/vidxls).

Відділи ДРАЦС при цьому беруть участь у процесі та надають копії актових записів, до яких згодом плануються вноситись зміни. Після рішення суду виконують його, та відповідно до нього змінюють дані щодо батьків (усиновлювачів) в актовому записі про народження дитини.

Проте, пам’ятайте, для початку кожен із потенційних усиновлювачів має чітко і чесно для себе дати відповідь на запитання: а яка моя/наша мотивація? Адже в основі цього важливого рішення має бути саме допомога дитині та створення повноцінної сім’ї в інтересах кожного її члена.