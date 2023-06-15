Ткаченко сказав, що буде, якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру

Якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру, то після набрання чинності судовими рішеннями розпочне роботу виконавча служба.

У випадку, якщо Українська православна церква (МП) не звільнить приміщення Києво-Печерської лаври, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба.

Про це заявив в ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Виконавча служба має працювати після набрання чинності всіма рішеннями судів", – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що 5 червня комісія МКІП з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт. Ткаченко тоді зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів – усі в різних станах.

Також повідомлялося, що УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення лаври.

12 червня Українська православна церква Московського патріархату не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.