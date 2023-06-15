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Сьогодні відбудеться 13-та зустріч у форматі “Рамштайн”

У засіданні беруть участь близько 50 країн.

Сьогодні відбудеться 13-та зустріч у форматі “Рамштайн”
Під час зустрічі у Брюсселі, 15 червн 2023
Фото: EPA/UPG

У Брюсселі сьогодні стартує зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Очільник Пентагону зазначив, що йому завжди приємно побачитися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

“Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України”, − зазначив Остін.

Нагадаємо, головною темою обговорення засідання стане створення "коаліції винищувачів".

Окрім того, у Брюсселі сьогодні стартувала зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на її відкритті заявив, що зустріч проходить у "критичний час" у війні.

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