Спецслужби ворога готують низку ІПСО про нібито російське громадянство українських державних діячів, – СБУ

Ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.

Спецслужби РФ готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

“Правдоподібність” та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

“Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної “сенсаційної” інформації, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру ідеологу “русского мира” Олександру Дугіну. Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу.