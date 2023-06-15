Двоє людей поранені в Херсонській області через російські обстріли

Протягом минулої доби росіяни 40 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії і "Градів".

По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, що в області триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває евакуація. Станом на вчора затопленими залишалися 28 населених пунктів на правому березі.