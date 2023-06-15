ППО збила вночі 22 ворожі цілі: ракету і безпілотники

Ще три ракети збити не вдалось – вони влучили по підприємствах Кривого Рогу.

Цієї ночі з 00.20 до 04.30 російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та ударними дронами Shahed-136/131. ППО збила 22 ворожі цілі: крилату ракету, 20 ударних БпЛА та один "Орлан".

З чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс ворог здійснив чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області, повідомили в Повітряних силах.

"Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід»", – зазначили військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Дніпропетровська ОВА вранці повідомила, що ворог знову вдарив по Кривому Рогу – місту, внаслідок обстрілу якого 13 червня зганиули 13 людей, понад 30 були поранені.

Сьогодні вночі три ракети поцілили по двох промислових підприємствах, які не є військовими об'єктами. Є поранений – 38-річний чоловік.

Бив сьогодні ворог і по Одеській області, але всі 13 "шахедів" були знищені захисниками з протиповітряної оборони. Вчора російські ракети пошкодили в Одесі житлові будинки, магазини, McDonalds та інші цивільні обʼєкти. Загинули троє мирних, поранені 13.