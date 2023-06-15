​Уночі росіяни атакували Одещину 13 “Шахедами”, усі їх знищили сили ППО

Уночі 15 червня російські війська атакували Одеську область “Шахедами”. Усі ворожі безпілотники знищили сили ППО.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Попередня інформація: 13 "Шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені Силами ППО", – написав Братчук.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки в Одесі троє людей загинули та 13 отримали поранення. У зв'язку з нічною ракетною атакою, що спричинила жертви серед населення, в Одесі 15 червня оголосили днем жалоби.