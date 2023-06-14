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Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Одна людина отримала травми внаслідок обстрілу.

Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 червня, російські окупанти обстріляли Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську, Есманську, Новослобідську, Путивльську та Великописарівську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 122 вибухи. 

Внаслідок численних обстрілів Середино-Будської громади з мінометів та АГС було пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, вісім приватних житлових будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобіля, 1 магазин, 1 скутер. Тілесні ушкодження отримала одна людина, її доставили в лікарню. 

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та АГС. Було пошкоджено ЛЕП. 

По Новослобідській громаді випустили три ракети із вертольоту, також її обстріляли з міномета.

Есманську громаду обстріляли з мінометів, пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач. 

Великописарівську та Шалигинську громади обстріляли з артилерії, а Путивльську - з міномета.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область, загинула місцева жителька.

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