Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 14 червня, російські окупанти обстріляли Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську, Есманську, Новослобідську, Путивльську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 122 вибухи.

Внаслідок численних обстрілів Середино-Будської громади з мінометів та АГС було пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, вісім приватних житлових будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобіля, 1 магазин, 1 скутер. Тілесні ушкодження отримала одна людина, її доставили в лікарню.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та АГС. Було пошкоджено ЛЕП.

По Новослобідській громаді випустили три ракети із вертольоту, також її обстріляли з міномета.

Есманську громаду обстріляли з мінометів, пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач.

Великописарівську та Шалигинську громади обстріляли з артилерії, а Путивльську - з міномета.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область, загинула місцева жителька.