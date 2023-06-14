Мінекономіки відсторонило директора Національного органу стандартизації ДП “УкрНДНЦ”

Це сталось після того, як представник України проголосував за росіянина на виборах голови одного з підкомітетів у ISO.

Мінекономіки проводитиме службову перевірку директора Національного органу стандартизації ДП “УкрНДНЦ” Олега Швидкого. На час перевірки його відсторонили від виконання обов'язків.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“За інформацією керівництва ДП “УкрНДНЦ”, голосування представником України за обрання голови підкомітету ISO з арктичних операцій кандидата від Росії - співробітника компанії “Газпром нафта” Сергія Баранова - було технічною помилкою”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ДП “УкрНДНЦ” надіслало до Центрального секретаріату ISO та ISO/TC 67 лист про відміну голосування. Наразі цей лист знаходиться на розгляді в ISO.

В свою чергу, Мінекономіки звернулось до СБУ щодо проведення перевірки ДП “УкрНДНЦ” стосовно можливих фактів перевищення посадовими особами своїх посадових повноважень. Також СБУ попросили перевірити ймовірне вчинення ними дій в інтересах представників РФ.

Раніше повідомлялось, що підкомітет ISO/TC 67/SC 8 “Арктичні операції” очолив представник РФ, співробітник “Газпром нафти” Сергій Баранов, чию кандидатуру підтримав, зокрема, представник України. В ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) Україну представляє Національний орган стандартизації ДП “УкрНДНЦ”. Хто персонально проголосував за обрання представника РФ, у документі не вказано.