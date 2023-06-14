Протягом останніх двох тижнів росіяни обстрілюють аміакопровід на Харківщині, - Синєгубов

Протягом останніх двох тижнів росіяни прицільно обстрілюють аміакопровід у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", – сказав Синєгубов.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії, лінія фронту не змінилася, зазначив начальник ОВА.

Він зауважив, що ворог постійно висуває диверсійно-розвідувальні групи – не лише на Куп’янщині, а й по всій лінії кордону. Прикордоння, як і раніше, щоденно зазнає ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 13 червня, ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

11 червня ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі.