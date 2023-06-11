ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни двічі за добу обстріляли магістральний аміакопровід на Харківщині

РФ також поцілила у підприємство, унаслідок чого виникла пожежа.

Росіяни двічі за добу обстріляли магістральний аміакопровід на Харківщині
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. 

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Близько 01:50 російські окупанти завдали ударів з використанням трьох безпілотників Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Унаслідок обстрілів виникла пожежа.

Через обстріли Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також пошкоджено оселю у селі Курилівка Куп'янського району. Жертв та постраждалих не було.

За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області. Жертв унаслідок обстрілів не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies