Росіяни двічі за добу обстріляли магістральний аміакопровід на Харківщині

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.
Близько 01:50 російські окупанти завдали ударів з використанням трьох безпілотників Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Унаслідок обстрілів виникла пожежа.
Через обстріли Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також пошкоджено оселю у селі Курилівка Куп'янського району. Жертв та постраждалих не було.
За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області. Жертв унаслідок обстрілів не було.