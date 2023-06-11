Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 215 640 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За минулу добу російська армія зменшилася на 980 військових.
Окупанти також позбулися 17 танків, 24 бойових броньованих машин і 37 безпілотників.
Втрати ворога:
- танків ‒ 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
- артилерійських систем y systems – 3736 (+19) од,
- РСЗВ / MLRS – 601 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.