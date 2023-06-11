Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 215 640 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія зменшилася на 980 військових.

Окупанти також позбулися 17 танків, 24 бойових броньованих машин і 37 безпілотників.

Втрати ворога:

танків ‒ 3926 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,

артилерійських систем y systems – 3736 (+19) од,

РСЗВ / MLRS – 601 (+1) од,

засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),

крилаті ракети ‒ 1183 (+7),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.