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Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів

Російська армія позбулася 17 танків, 24 бойових броньованих машин і 37 безпілотників.

Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів
Фото: idel-ural.org

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 215 640 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія зменшилася на 980 військових.

Окупанти також позбулися 17 танків, 24 бойових броньованих машин і 37 безпілотників.

Втрати ворога:

  • танків ‒ 3926 (+17) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од, 
  • артилерійських систем y systems – 3736 (+19) од, 
  • РСЗВ / MLRS – 601 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 299 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів.

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