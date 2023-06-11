Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Сумщини

Протягом доби 10 червня російські війська вкотре обстрілювали прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування “Північ”.

З 14:55 до 15:16 зафіксовано 6 ударів, ймовірно, з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Соснівка.

З 15:40 до 15:45 зафіксовано 4 удари, ймовірно, з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Чуйківка.

З 18:30 до 19:00 зафіксовано 3 удари, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Нововасилівка.

З 21:10 до 21:30 зафіксовано 16 ударів, ймовірно, з 82-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Середина-Буда.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо, протягом п’ятниці 9 червня росіяни обстріляли Юнаківську, Білопільську, Миропільську, Краснопільську, Шалигинську, Новослобідську та Великописарівську громади Сумської області. Всього окупанти здійснили 16 обстрілів регіону, було зафіксовано 133 вибухи. У Юнакіївській громаді поранення отримав чоловік.