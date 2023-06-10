Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи 10 червня удалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.

Про це повідомляє сайт МВС.

“На цей момент ми врятували 2 678 людей. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть незважаючи на те, що ворог обстрілює постійно місця евакуації, обстрілює наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько восьмидесяти людей врятували”, – сказав міністр внутрішніх справ.

Фото: Збройні сили України

Ігор Клименко повідомив, що на даний момент зниклими безвісти вважаються 29 осіб. Очільник МВС повідомив, що в зоні катастрофи на правому березі не було зафіксовано жодного випадку мародерства.

“Нарядів і патрулів ми виставили достатньо для того, щоб запобігти посяганням тих чи інших злочинців, або ж громадян, які намагаються скористатися ситуацією. Це стосується всіх населених пунктів”, – сказав він.

Фото: Збройні сили України

Фото: Збройні сили України

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, деякі міжнародні організації “виявили ганебну байдужість до людської трагедії та екоциду, що спричинені підривом росіянами Каховської ГЕС”.