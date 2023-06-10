Перехід шкіл нацменшин на українську мову відклали на рік

Верховна Рада України на засіданні 10 червня ухвалила Закону про внесення зміни до розділу XІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану 9332.
За закон в цілому проголосували 262 народних депутатів, передає кореспондент LB.
Необхідність прийняття закону «обґрунтовується тим, що у зв’язку зі збройною агресією РФ в системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою», — зазначено у записці.
Тому законом пропонується для осіб, які належать до національних меншин України, мови яких офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня вересня 2018 року, продовжити ще на один рік — до 1 вересня 2024 року — перехідний період здобуття загальної середньої освіти мовою відповідної національної меншини.
Нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зазначив, що в першу чергу «тут мається на увазі угорська мова (викладання)», — написав він.
Нагадаємо, більшість громадян розмовляють українською в побуті і слухають вітчизняну або західну музику, – опитування. Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група 55+.