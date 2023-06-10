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Перехід шкіл нацменшин на українську мову відклали на рік

Депутати продовжили перехідний період на українську мову в школах, які викладають на мові однієї з країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Перехід шкіл нацменшин на українську мову відклали на рік
Ілюстративне фото
Фото: НУШ

Верховна Рада України на засіданні 10 червня ухвалила Закону про внесення зміни до розділу XІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану 9332

За закон в цілому проголосували 262 народних депутатів, передає кореспондент LB. 

Необхідність прийняття закону «обґрунтовується тим, що у зв’язку зі збройною агресією РФ в системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою», — зазначено у записці. 

Тому законом пропонується для осіб, які належать до національних меншин України, мови яких офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня вересня 2018 року, продовжити ще на один рік — до 1 вересня 2024 року — перехідний період здобуття загальної середньої освіти мовою відповідної національної меншини. 

Нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зазначив, що в першу чергу «тут мається на увазі угорська мова (викладання)», — написав він.

Нагадаємо, більшість громадян розмовляють українською в побуті і слухають вітчизняну або західну музику, – опитування. Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група 55+.

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