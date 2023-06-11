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Підпілля встановлює особи учасників підриву Каховської ГЕС, - Центр нацспротиву

Відомо, що катастрофа була вчинена військовослужбовцями 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ.

Підпілля встановлює особи учасників підриву Каховської ГЕС, - Центр нацспротиву
Фото: EPA/UPG

Українські партизани працюють над встановленням особи російських військових, які брали безпосередню участь у підриві греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вже відомо, що катастрофа була вчинена військовослужбовцями 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ. На цей час партизани встановлюють особистості тих, хто безпосередньо брав участь в теракті", - йдеться в повідомленні.

Також Центр нацспротиву отримав звернення від українських патріотів, чиї міста тимчасово захоплені російськими військами.

"Підпілля готове підтримати будь-які активні дії Збройних сил України та помститися колаборантам за злочини, які ті чинили на загарбаних ворогом територіях", - наголосили в ЦНС.Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. На Херсонщині через підрив  ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині є один загиблий. Ці дані не є остаточними.

Наразі на підконтрольній Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей.

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