Росіяни на 12 червня готують провокації на окупованих територіях, - ЦНС

Жителів окупованих населених пунктів закликали не долучатися до будь-яких масових акцій.

Росіяни можуть здійснити провокації на тимчасово окупованих українських територіях з 11 по 12 червня.

Про це передає Центр національного спротиву.

Жителів окупованих населених пунктів закликали на цей час не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами.

«Влада РФ до так званого дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти в яких хоче звинуватити українські Сили оборони», – зазначили в ЦНС.

Як підсумували у ЦНС, відповідно, на вказані дати варто залишатися вдома задля збереження життя та здоровʼя. Водночас рух спротиву продовжує фіксувати усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта з метою притягнення зрадників до відповідальності.

Нагадаємо, що 8 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти вдаються до проведення жорстких масових каральних акцій через зростання проукраїнських настроїв.