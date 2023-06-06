Фото: nikvesti.com Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС

Російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ОК Південь.

Фото: nikvesti.com Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", – поінформували в ОК Південь.

За словами очільника ОВА Прокудіна, на Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Розпочата евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації", – зазначив він.

Станом на 10 годину МВС прозвітувало про евакуацію 742 осіб. Вода прибуває. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи.

"Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них – тимчасово окуповані", – зазначили в міністерстві.

В Херсоні на Острові евакуація проходить з трьох точок збору. Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних вивозять до лікарень, заявив голова МВА.

З питань евакуації треба звертатися на гарячу лінію адміністрації або в особисті повідомлення голові МВА.

Новку Каховку підтоплює, заявив мер міста Коваленко в коментарі УП.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає", – повідомив він.

У місті затоплено зоопарк, кафе, вулиці, яхт-клуб.

О 9:32 Головне управління розвідки Міноборони повідомило деталі про підрив. Росіяни здійснили його близько 2:30 ночі. За даними розвідки, росіяни провели основні роботи із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року вони додатково мінували шлюзи та опори. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

В Укргідроенерго повідомили, що росіяни здійснили підрив машинної зали ГЕС зсередини. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

На думку начальниці обʼєднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС з метою здійснення техногенного шантажу і тиску на Україну. За її словами, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

О 9:17 голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що під загрозою затоплення – 80 населених пунктів.

"Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", – заявив він.

Фото: Maxar

Фото: Maxar

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", – поінформували в ОК Південь.

За словами очільника ОВА Прокудіна, на Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Розпочата евакуація мешканців небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації", – зазначив він.

За словами Прокудіна, близько обіду вода досягне критичного рівня.

Підрив ГЕС становить загрозу для Запорізьких атомної електростанції, що захоплена окупантами. Станом на 8:00 ранку рівень води в Каховському водосховищі становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", – повідомили в Енергоатомі.

В ефірі телемарафону Прокудін прозвітував про ситуацію станом на 7:30. Повністю або частково затоплені Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

"Ми розуміємо, що будуть підтоплені і інші населені пункти, готуємось до цього. Організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, а звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст", – зазначив він.

У критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців правого берега Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.

О 12 годині з херсонського вокзалу рушить евакуаційний поїзд до Миколаєва. Мешканці окупованої частини лівобережжя опвіщені про необхідність поїхати в безпечні місця.

Президент тим часом зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:53 від електропостачання відключили мікрорайон Херсона Корабел. Через декілька годин з метою безпеки там вимкнуть і газопостачання.

Через підрив Каховської ГЕС у Каховському водосховищі стрімко падає вода.

"Російські мразі знищили Каховську ГЕС та дамбу. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину", – повідомив у Telegram начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки, необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої необхідності

подбати про близьких людей і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

"Пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин", – додали правоохоронці.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Олександр Прокудін

За даними Миколаївської ОВА, підтоплення Кінбурськоі коси за даними ДСНС не буде, але може теоретично підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом.

Нагадаємо, російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

У жовтні минулого року росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Повідомлялося, що у разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.