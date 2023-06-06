Терористам не вдасться зупинити Україну ні водою, ні ракетами, – Зеленський про підрив дамби Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським терористам не вдасться зупинити Україну ні підривом дамби Каховської ГЕС, ні ракетними атаками.

“Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну”, – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що усі служби працюють, скликане засідання РНБО. Президент закликав поширювати лише офіційну інформацію.

Нагадаємо, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. Близько сьомої години голова Херсонської ОВА Олександр Проокудін говорив, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

У жовтні росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Повідомлялося, що у разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.