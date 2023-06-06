Росіяни вночі атакували Україну ракетами з шести бомбардувальників, – Повітряні сили

Уночі з 00:30 до 4:00 росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр»", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

За даними КМВА, у Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження в двох районах, без поранених. Є також наслідки і в Київській області.