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Росіяни вночі атакували Україну ракетами з шести бомбардувальників, – Повітряні сили

Захисники з протиповітряної оборони збили всі цілі. 

Уночі з 00:30 до 4:00 росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр»", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

За даними КМВА, у Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження в двох районах, без поранених. Є також наслідки і в Київській області. 

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