Росія знає, що Україна переможе, та істерично сприймає будь-який наш крок на Бахмутському напрямку.

Про це у вечірньому відеозверненні зазначив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, хоча "глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність".

"Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію. Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу", - підкреслив глава держави.

Він додав, що "ми це забезпечимо". Йдеться про те, аби перекрити всі шляхи, якими "терористи ще намагаються отримати щось для себе".

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окупанти не були готові до того, що українські військові побудують у Бахмуті ешелоновану оборону, застосовуючи всі новітні засоби. У такий спосіб вороги фактично опинилися в пастці.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку Збройні Сили рухаються широким фронтом і мають певний успіх.