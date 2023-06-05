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Росармія хоче знищити артилерією Шебекіно, де перебувають російські добровольці, - перехоплення ГУР

"Наші п...дараси збираються здати Шебекіно... Виходить, їх хочуть запустити в місто, а потім артою розп...дячити все місто...", - йдеться в розмові росіян.

Російська армія хоче обстріляти місто Шебекіно, що в Білгородській області РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши перехоплену розмову росіян відповідного змісту.

"Втрачаючи контроль над ситуацією в регіоні режим Путіна може вдатись до масштабних провокацій – інформація поширюється серед місцевих мешканців", - зауважили в розвідці.

"Та така інформація, ну 50/50 як сказали, наші п...дараси збираються здати Шебекіно... Виходить, їх хочуть запустити в місто, а потім артою розп...дячити все місто... Заберіть усе цінне з дому... Я попередив, то що є інформація я кажу", - йдеться у перехопленій розмові.

Нагадаємо, 1 червня військові з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ. Вони анонсували свою появу на околиці Шебекіно. А нині РДК заявив, що повністю контролює село Нова Таволжанка у Шебекинському районі Бєлгородської області РФ.

Українська розвідка заявила, що Легіон "Свобода Росії" та бійці РДК проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

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