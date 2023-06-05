Перші групи пілотів вже відібрали для навчання у Британії, - Шмигаль (оновлено)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

За словами Шмигаля, "перші групи вже відібрані для навчання у Британії". Він також зазначив, що на полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО, тому під час саміту організації Україна має почути меседжі про майбутнє членство в Альянсі.

Шмигаль закликав Велику Британію посилити санкції проти РФ, зокрема, щодо експорту товарів подвійного призначення, бо це "знекровить російську воєнну машину".

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українських пілотів групами направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список з пілотів вже сформовано.

А європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція.