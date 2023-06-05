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Десантники 77-ї бригади показали, як знищують безпілотники росіян

Бригада зараз воює на Бахмутському напрямку.

Десантники 77-ї бригади показали, як знищують безпілотники росіян
Фото: Скрін з відео

Воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищують ворожі літальні апарати.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

"Десантники постійно виявляють та вражають повітряні цілі, чим убезпечують роботу дружніх артилерійських підрозділів. Наразі Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших та саме тут літає велика кількість ворожих БПЛА, та десантники 77-ї бригади вправно знищують їх та зачищають українське небо, та наближають нас до перемоги", - повідомили у бригаді.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 року орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів.

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