На Лимано-Куп’янському напрямку ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ, але відступив із втратами, – Череватий

Ворог також зазнав втрат на Бахмутському напрямку.

Протягом доби 4 червня на Бахмутському напрямку був один бій з окупантами, на Лиманському – росіяни 7 разів атакували позиції українських військових.

Про це повідомив Суспільному речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, учора на Бахмутському напрямку російські військові 352 рази обстріляли українські позиції. Сили оборони України ліквідували 69 військових РФ, 119 окупантів дістали поранення, 1 росіянина взяли в полон.

ЗСУ знищили протитанковий комплекс, ЗРК "Стріла-10", 2 польових склади з боєприпасами, 5 військових автомобілів армії РФ, 1 спостерігальний пункт роти.

Водночас на Лимано-Куп’янському напрямку 4 червня військові РФ з втратами відступили. За минулу добу ворог 500 разів застосовував артилерію різних типів, а також здійснив два авіанальоти.

На цьому напрямку РФ втратила 26 військових вбитими і шістьох пораненими. Також ЗСУ знищили танк, БМП протитанкову гармату "Рапіра", 3 автівки.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ.