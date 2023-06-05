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​Майже половина комунального наземного транспорту Києва не обладнана кондиціонерами

Найменше охолоджувачів повітря – у тролейбусах.

​Майже половина комунального наземного транспорту Києва не обладнана кондиціонерами
Фото: Київпастранс

У 45 автобусах із 65, які Київ отримав як гуманітарну допомогу, відсутнє кондиціонування. З 1 141 одиниці комунального наземного громадського транспорту, який курсує столицею, 642 одиниці не обладнані кондиціонерами.

Про це LB.ua повідомили в КП “Київпастранс”.

Найменше кондиціонерів – у тролейбусах: тільки 69 одиниць із 307 обладнані охолоджувачами повітря. З 298 трамваїв лише 107 мають кондиціонування. Автобусів обладнано 323 з 536. При цьому автобуси, які передано як гуманітарну допомогу, майже взагалі не обладнані кондиціонерами (45 із 63).

Фото: Lb.ua

“Єдине, що зараз може врятувати Київпастранс від скарг пасажирів – це малий випуск автобусів на лінії, і тому їх достатньо, щоб не випускати гуманітарну допомогу, в якій немає кондиціонера або достатньої кількості кватирок. Зараз випуск у робочий день – 295 автобусів, а машин, у яких є кондиціонер – 322”, – розповіли LB.ua в ініціативі “Пасажири Києва”.

Нагадаємо, за словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві до кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме.

 

 

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