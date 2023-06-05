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У Києві встановлено рекорд максимальної швидкості вітру

2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с.

У Києві встановлено рекорд максимальної швидкості вітру
Фото: ukrinform.ua

У Києві був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год).

Цей показник на 2 м/с перевищив попереднє максимальне значення для цього дня, яке було зареєстроване у 2012 році.

Нагадаємо, що травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Також у травні було встановлено температурний рекорд – найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше – 18 травня, коли максимальна температура піднялась до +27,3°С.

Крім того, 5 квітня в Києві було оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років.

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