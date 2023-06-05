Ситуація з укриттями в Києві критична, половина перевірених сховищ не готова, – Камишін

Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною: половина перевірених обʼєктів не готова. Про це за підсумками другого дня роботи комісії щодо ревізії столичних сховищ заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Згідно з проміжними результатами перевірки, 13% укриттів (242 обʼєкти) не змогли відкрити, тож ступінь готовності не визначена. 596 (32%) не готові до використання.

1011 (55%) – готові. Загалом перевірили 1849 укриттів.

"На даний момент перевірена вже третина укриттів міста", – заявив він у Telegram.

Фото: залізні зміни в Мінстратегпром Telegram

Мер Києва Віталій Кличко в своєму Теlegram опублікував статистику по районах. Згідно з його даними, єдиним районом, де забезпечено доступ до всіх укриттів, є Деснянський. Це саме той район, де минулого тижня троє людей загинули біля закритого входу до сховища поліклініки. Найгірша ситуація з доступом у Шевченківському районі.

Щодо стану укриттів, то найліпший він у Дніпровському, де вони в задовільному стані у 92%, а найгірший – у Подільскому. Там у задовільному стані лише 20% укриттів.

Повідомити про закриті або занедбані укриття киян можуть в додатку "Київ Цифровий". Для цього треба в розділі "Безпека" знайти "Мапу укриттів", обрати на карті сховище і натиснути поскаржитися на укриття. Наприклад, можна повідомити про відсутність місць для сидіння чи вогнегасника, хоча певна частина укриттів – це підземні переходи.

Активно перевіряти укриття в столиці взялися після того, як 1 червня під час російської ракетної атаки в Деснянському районі під закритим сховищем загинули дитина і дві жінки. Вони намагалися потрапити в укриття, але воно було зачинене.

Мер міста Кличко вважає, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Керівник РДА зі свого боку стверджував, що укриття було відкрито з центрального входу і там були люди.

Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки. Слідство ведеться щодо охоронця, який мав відкрити сховище, заступника голови РДА і директора поліклініки. Під вартою перебуває лише охоронець, а двоє інших підозрюваних – під домашнім арештом.

У травні в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА), очолювану Сергієм Попком. Згідно з офіційною інформацією, питанням цивільного захисту має займатися саме КМВА.

Однак КМДА теж займалася питаннями укриттів, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.

Голова КМВА Сергій Попко вважає, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Після трагедії перевіряти укриття в Києві взялася комісія разом із Кличком та Камишіним. Кличко наполягає, що відповідальність за стан і доступність сховищ несуть "балансоутримувачі і глави районів".