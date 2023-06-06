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У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового

Люди не постраждали. 

У Київській області внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено приміщення поліклініки, приватні будинки та гаражі, гуртожиток і понад 20 авто.

Уламки впали і біля пологового. Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Telegram

"Внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також  неподалік пологового будинку", – повідомив він.

Там же пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

Пошкодження поліклініки
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram
Пошкодження поліклініки
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Нєбитов додав, що в одному районі внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Потерпілих немає.

"Наголошую, в разі виявлення уламків ракет чи дронів, не чіпайте вибухонебезпечні предмети руками та повідомте екстрені служби", – закликав начальник поліції. 

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 крилатих ракет. Більшість із них були націлені на Київ. ППО збила всі ворожі обʼєкти, зокрема близько 20 – у Києві та довкола нього. 

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