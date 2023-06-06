Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС, – Енергоатом

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

“Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС”, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі пояснюють, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції.

Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями росіян на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

Нагадаємо, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. Близько сьомої години голова Херсонської ОВА Олександр Проокудін говорив, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.