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Росіяни використовують техногенний шантаж, щоб тиснути на Україну, – Гуменюк про підрив дамби Каховської ГЕС

Окупанти самі вимушені евакуюватися.

Росіяни використовують техногенний шантаж, щоб тиснути на Україну, – Гуменюк про підрив дамби Каховської ГЕС

Російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС з метою здійснення техногенного шантажу і тиску на Україну. 

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому", – наголосила Гуменюк.

За її словами, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

"А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються", – додала Гуменюк.

 

Нагадаємо, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. Близько сьомої години голова Херсонської ОВА Олександр Проокудін говорив, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС. 

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