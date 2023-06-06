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Це екоцид, – Єрмак прокоментував підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

“Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні".

Це екоцид, – Єрмак прокоментував підрив росіянами греблі Каховської ГЕС
Фото: Maxar

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС.

"Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид", – написав Єрмак у Telegram.

"Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсону і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС", – наголосив голова Офісу президента.

 

Він також зазначив, що "влада працює як центральна, так і регіональна".

"Безпека людей сьогодні – пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", – заявив Єрмак.

 

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення: у критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців правого берега Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, наголосили в Енергоатомі.

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