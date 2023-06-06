Це екоцид, – Єрмак прокоментував підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

“Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС.

"Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид", – написав Єрмак у Telegram.

"Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсону і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС", – наголосив голова Офісу президента.

Він також зазначив, що "влада працює як центральна, так і регіональна".

"Безпека людей сьогодні – пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", – заявив Єрмак.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення: у критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців правого берега Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, наголосили в Енергоатомі.