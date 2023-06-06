Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації людей з Херсонщини

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00.
Про це повідомляє у Telegram Укрзалізниця.
"Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС”, – йдеться у повідомленні.
Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.
Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.
Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.
У критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.