Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації людей з Херсонщини

16 000 мешканців області будуть евакуювати через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00.

Про це повідомляє у Telegram Укрзалізниця.

"Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС”, – йдеться у повідомленні.

Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

У критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.