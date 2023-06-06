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Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації людей з Херсонщини

16 000 мешканців області будуть евакуювати через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації людей з Херсонщини
Фото: Maxar

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00.

Про це повідомляє у Telegram Укрзалізниця.

"Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС”, – йдеться у повідомленні.

Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

У критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.

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