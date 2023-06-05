Контрнаступ української мови

Повномасштабне вторгнення росії стало справжнім каталізатором мовних змін в Україні - українська отримала безпрецендентну підтримку в усіх сферах суспільного життя. Західні експерти наголошують, що саме завдяки так званому “захисту російськомовних”, на якому путін фактично і розпочав велику війну, в Україні шаленими темпами прискорився процес дерусифікації, а українська, як єдина державна, стала домінуючою. Польський портал “Newsweek” зазначає, що Google Map навіть не встигає за дерусифікацією назв вулиць української столиці, настільки швидко все це відбувається.

Фото: Макс Требухов

Інтерес до вивчення української підвищився не тільки в самій Україні, але й за її межами. Так, за даними програми Duolingo з лютого минулого року понад 1,3 мільйона людей в усьому світі почали вивчати українську мову. Цікаво, що США, Великобританія та Польща - серед лідерів. В офісі платформи Duolingo наголошують, що інтерес до опанування української й надалі залишається дуже високим. Сюжет про це, зокрема, подає американська телерадіоорганізація “Голос Америки” (Voanews). Говориться про те, що в США до вторгнення українська в рейтингу по вивченню була на 36 місці, а після 24 лютого 2022 року - піднялась на 14 сходинку. Водночас, інтерес до російської мови, навпаки, значно знизився. “Якщо російська у рейтингу Duolingo у 2022 році посідала 9 місце в світі, то зараз вона опинилась на 11-му”, - йдеться у матеріалі.

У сюжеті розповідається про професійного перекладача з Варшави, Ежофа Зісінського, який прекрасно знає російську. Проте, він спеціально почав вивчати українську, щоб у спілкуванні з українцями, які через воєнні дії опинились в його країні, використовувати виключно їх рідну мову.

В польському містечку Люблін місцева влада розглядає можливість запровадження у школах української мови як іноземної вже з нового навчального року. Нагадаю, що пару місяців тому польська влада повідомила, що українську мову як “предмет на вибір” планують включити у Польщі до шкільних екзаменів з 2025/2026 навчального року.

На польському інформаційному порталі радіостанції “RMF24” повідомляється, що Люблін стане фактично першим містом, де має розпочатися ця пілотна програма. “Поки що це пілотний проект, тому що ведуться переговори з Міністерством освіти щодо створення міністерської базової програми. Тоді можна було б викладати українську мову в усіх школах Польщі”, - йдеться в матеріалі.

Віце-президент Любліна Маріуш Банах повідомляє, що на сьогоднішній день у школах міста працює близько 100 вчителів з України, і деякі з них готують оригінальні програми для навчання української мови. “Немає потреби нікого переконувати, що українську мову потрібно запроваджувати. Ми тут, у Любліні, не сумніваємося в цьому. Це дуже хороший крок щодо майбутнього”, - зазначив Банах.

На платформі “Medium” Ден Ван Горден в розділі “Мовний хаб” подає свої рекомендації щодо важливості вивчення української в 2023 році. На запитання “Навіщо вивчати українську?”, він говорить: “Я бачу, що Україна стає більш інтегрованою в Європу. Український уряд зробив акцент на мові у своїй культурі, установах і суспільстві, і наразі українська є мовою, яка має тенденцію до зростання. Думаю, те, що Україна стає все більш впливовою в майбутньому, є чудовим приводом цьому навчитися”.

Дивлячись на переможну ходу нашої мови, можемо констатувати: українська впевнено розпочала свій контрнаступ. Безпрецедентна консолідація нації кардинально вплинула на мовну стабільність в країні. І сьогодні мова Героїв - на вустах мільйонів.