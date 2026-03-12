Коли вивчаєш біографію Лайзи Міннеллі, то суто через сухий перелік фактів розумієш: інакшої долі, ніж кіно й сцена, в неї і бути не могло. Дмитро Десятерик розповідає про життя і найвидатніші ролі акторки.

Сьогодні Лайзі Міннеллі виповнюється 80 років. Легендарна акторка й співачка останніми роками веде приватне життя через проблеми зі здоров’ям. Вона мешкає переважно у США, між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, рідко з’являється на публіці, але продовжує підтримувати благодійні ініціативи та культурні події, пов’язані з театром і музикою. Час від часу Міннеллі робить символічні виходи на церемоніях або ювілейних заходах, пов’язаних із культовим фільмом «Кабаре» – навіть відійшовши від активної кар’єри, вона лишається іконою Бродвею та класичного Голлівуду.

Фото: Bettmann Джуді Гарленд з донькою Лайзою Міннеллі

Лайза Міннеллі народилася в Лос-Анджелесі, і не просто в Лос-Анджелесі, а в Голлівуді. Її батька звали Вінсент Міннеллі – він був одним з найуспішніших кінорежисерів тих років і постановником мюзиклів, з "Оскаром" і "Золотим глобусом" у нагородному списку. Мати Лайзи сяяла на голівудському небосхилі ще яскравіше, бо це була сама Джуді Гарленд, зірка естради і срібного екрана, яку у всьому світі знали як Дороті з "Чарівника країни Оз" (1939) – лауреатка «Золотого глобуса», двох «Греммі», юнацького «Оскара», спецпремії «Тоні». Вінсент і Джуді назвали доню на честь пісні «Лайза (Усі хмари відкотяться)». Здається, уся рідня Лайзи рясніла артистизмом: зведена сестра Лорна – співачка й акторка, хрещені батьки – письменниця і співачка Кей Томпсон і поет-пісняр Айра Гершвін, автор тієї самої пісні про Лайзу і брат того самого Джорджа Гершвіна.

Нарешті, рік народження – 1946 – це апогей так званої «Золотої доби» Голівуду, розквіт жанру нуар і час перетворення кінематографа на неофіційну владу Америки. Саме в 1946-му вийшли "Це дивовижне життя" Френка Капри, "Найкращі роки нашого життя" Вільяма Вайлера, "Погана слава" Альфреда Гічкока, "Вбивці" Роберта Сьодмака з Бертом Ланкастером і Авою Гарднер, «Глибокий сон» Говарда Хоукса з Гамфрі Боґартом та Лорен Беколл.

Одне слово, діватися дитині не було куди. Тож на великий екран вона вийшла у три рочки, промигнувши у фіналі безтурботного мюзиклу "Старе добре літо" – на одному майданчику з мамою, Веном Джонсоном і самим Бастером Кітоном. В 16 років Лайза змінила узбережжя: переїхала ближче до Бродвею, тобто у Нью-Йорк, де вчилася акторству у Вищій школі виконавських мистецтв. Виступала на концертах з матірʼю, але частіше – в нью-йоркських нічних клубах. Те, що Лайза – гідна дочка знаменитих батьків, стало ясно вже в 1967-му, коли 19-річна акторка отримала "Тоні" за роль у мюзиклі "Флора – червона загроза" на музику й слова славетного дуету Джона Кандера й Фреда Ебба.

Музика лишалася постійною пристрастю Лайзи на рівні з кіно: за свою карʼєру вона записала 11 студійних альбомів, співробітничала з такими різними виконавцями, як Еліс Купер, Pet Shop Boys, Донна Саммер, My Chemical Romance і, зрештою, отримала почесну «Греммі».

Дебют Міннеллі в головній жіночій ролі відбувся в чорній комедії "Чарлі Бабблз" (1967), де вона зіграла з Альбертом Фінні. Однак загалом життя Лайзи ділиться на два періоди: до «Кабаре» (1972) і після. Роль безшабашної шансонетки Саллі Боулз принесла Міннеллі не лише «Оскар», а майже миттєвий статус живої ікони кіно. Ролей такого рівня в неї більше не було, і все, що вона грала, так чи інак порівнювали з «Кабаре». Загалом, Міннеллі стала однією з лише 16 осіб, які отримали набор з «Еммі», «Греммі», «Тоні» та «Оскара».

Фото: womo.ua Міннеллі у фільмі 'Кабаре'

Тягар такої слави, на щастя, не зламав акторку, вона і далі продовжувала зніматися й співати, а також конвертувала культовий статус у суспільно значущу діяльність: допомагала дітям з травмами головного мозку, однією з перших знаменитостей заговорила про проблему ВІЛ/СНІД і обстоювала права ЛГБТ-спільноти.

Лайза Міннеллі запропонувала на екрані раніше небачений жіночий образ: сексапільна – і кумедна, бешкетна – і зворушлива, а, головне, вільна, як вітер. Саме такого вибухового поєднання очікував світ.

Розповідаємо про шість найпомітніших ролей актриси.

"Чарлі Бабблз" (1967)

Коли зірка британського театру і кіно, лавреат премій BAFTA і "Золотого глобуса" Альберт Фінні вирішив поміняти професію та зняти перший в своєму житті фільм як режисер, він, вочевидь, прагнув підібрати в акторський ансамбль виконавицю, що врівноважувала б головного героя, відомого письменника Чарлі Бабблза. Адже останній (його грає той-таки Фінні, що набив руку на образах «сердитих молодих людей») – це чистий мізантроп, постійно ходить з типово британським вічно кислим обличчям, з дружиною давно розійшовся, а з сином контакт не складається. І слава йому поперек горла, і навіть гроші не тішать. Страшна людина.

У цьому депресивному тумані Лайза Міннеллі в ролі секретарки Елізи – правдивий маяк надії. Вона – все, чим не є шеф. Вона всміхається. Вона радісно і емпатично реагує на світ. Вона любить людей і любить літературу, ба більше – хоче стати письменницею. І коли оте сумне непорозуміння, що є її начальником, остаточно її дістає, вона робить радикальний крок: вдягає чорну перуку і… спокушає Бабблза. З нього спадають всі його іпохондричні обладунки від такого нахабства, і він виявляється не такою вже й кепською людиною. І сміх, і гріх.

"Безплідна зозуля" (1969)

Цей фільм вписаний в анали як дебют видатного режисера, однієї з центральних постатей руху "Новий Голлівуд" Алана Пакули.

Сюжет у цієї картини дійсно незвичний порівняно зі стандартами тої-таки «Золотої доби». Протагоністка з легковажним прізвиськом Пукі (Міннеллі) випадково знайомиться зі студентом-ентомологом Джеррі (Венделл Бертон). Виявляється, вони вчаться в коледжах, розташованих у сусідніх містах. Що було би далі, згідно з класичними настановами? Палке молодіжне кохання, низка милих комічних непорозумінь, можливо, трохи музики й пісень і щасливий поцілунок у діафрагму у фіналі.

Але це вже кінець 1960-х. і тому Пакула влаштовує не молодіжну мелодраму, а справжнє зіткнення способів життя. Бо Пукі – це дійсно весела пташка, яка влаштовує цілий театр у театрі, не сумує ані на секунду, весь час розважає себе і Джеррі ненабридливою ексцентрісіадою; її життя – суцільна імпровізація. А хлопець – що хлопець? Комахи йому, схоже, цікавіші, аніж це легкокриле диво, що пурхає поруч.

Тож кожний у фіналі піде своїм шляхом: Джеррі – до карʼєри ентомолога, Пукі – за обрій.

"Кабаре" (1972)

Почни з визнання від колиски до могили

Це не так вже й довго

Життя — це кабаре, старий друже

Це лише кабаре, старий друже

А я люблю кабаре!

Фільмографія видатного бродвейського режисера Боба Фосса складає лише 5 робіт. Однак однієї з них – мюзикла «Кабаре» – вистачило, аби стати безсмертним.

Час дії – останні роки Веймарської республіки, приреченої перед навалою нацизму, що переможно крокує вулицями. Весь настрій фільму – це бенкет перед кінцем світу. Прима одного з берлінських кабаре, експатріантка Саллі Боулз (Мінеллі) – істинний символ цієї піднесено-істеричної атмосфери. Боб Фосс разом з Лайзою перетворив кожний номер Саллі на справжній пісенно-сценічний шедевр. Але «Кабаре» – це нетиповий мюзикл, де діалоги слугують лише звʼязками між концертними номерами. Саллі-Міннеллі поза сценою – харизматична героїня, повна блискучих суперечностей. І у фіналі вона робить ризикований, навіть божевільний, але єдино можливий для неї вибір. Бо життя – це кабаре, а як інакше?

«Кабаре» здобуло 8 «Оскарів», а Лайза отримала не тільки статуетку, а статус класикині кіно.

Фото: hollywoodreporter.com

«Питання часу» (1976)

Цей фільм є суто сімейним проєктом, адже його режисер – Вінсент Міннеллі, а в головній ролі знялася Лайза; її партнерами на майданчику стали Інгрід Бергман та Шарль Бойєр, а пісні написали дует Кендера й Ебба, а також Джордж Гершвін.

Стрічка починається з прес-конференції, де показують сцени майбутнього фільму за участю популярної кіноакторки Ніни (Лайза Міннеллі). По дорозі на конференцію Ніна дивиться на себе в дзеркало і згадує свій перший приїзд до Риму в 19 років. Тоді вона, провінційна простушка, випадково познайомилася з ексцентричною графинею (Бергман) і стала її компаньонкою, аби допомогти впоратися зі старістю; артистократка, в свою чергу, ввела дівчину у вищий світ.

Фільм вийшов нерівний, мелодраматичний, але яскравий – і Лайза там не поступається Інгрид. Роджер Еберт у Chicago Sun-Times охарактеризував «Питання часу» таким чином: «Досить велике розчарування як фільм, але в якості приводу для мрій він чудово справляється».

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977)

Мартін Скорсезе, досягши успіху в генерації «Нового Голівуду» з жорсткими драмами і трилерами, вирішив дати глядачеві розраду з трохи легшим матеріалом.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» не є мюзиклом у чистому вигляді, але Скорсезе таки випускає Міннеллі в ролі співачки Франсін на сцену в цілком бродвейському епізоді. А втім, фільм являє собою радше гостру жанрову суміш: окрім мюзиклу, тут є й комедія, і драма. Партнер і водночас суперник Франсін, саксофоніст Джиммі (у виконанні Роберта де Ніро, який за рік до того злетів до слави в «Таксісті» Скорсезе) – типовий маскулінний персонаж, який прагне бути головним у всьому; звісно, успіху дружини він простити не може. Франсін живе набагато гармонійніше, вона достатньо сильна, аби суміщати сцену і родинне життя, не жертвуючи нічим. Ця жіноча незалежність – те, що ріднить її з Саллі.

Цією роллю Міннеллі нагадала про себе, а пісня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» стала класикою світової естради.

"Артур" (1981)

Ця стрічка Стіва Гордона – в певному сенсі інверсія сюжету "Чарлі Бабблза". Головний герой цього разу – не іпохондрік, а цілком собі веселун, сибарит і спадкоємець 750-мільйонного статку на ймення Артур (Дадлі Мур). Обожнює співати, жартувати і пиячити. Витерпіти такого субʼєкта – ще та морока, але його всі люблять – чи то за веселощі, чи то за гроші.

Мінеллі знову випадає грати противагу надто специфічному чоловікові. Вона перевтілюється в офіціантку Лінду, яка мріє стати акторкою. Гордон, звісно, нагнітає мелодраматизму понад міру: і батько в Лінди безробітний, і нема в неї грошей на подарунок йому, тому вона краде краватку в крамниці, а коли вона знайомиться з Артуром, то виявляється, що його статки її не обходять (так, ми повірили!).

Та, якщо без жартів, то якраз Міннеллі і робить цю казку достовірною. Вона створює на екрані той рівень відкритості і щирості, який переконує навіть найцінічнішу частину авдиторії, що Попелюшці таки дійсно пощастить. За це фільм і отримав два "Оскари" – за найкращу чоловічу роль другого плану (Джон Гілгуд в ролі старого слуги) та за найкращу пісню. Лайза Міннеллі лишилася без нагород – але, зрештою, нащо нагороди генію?