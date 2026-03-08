Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

СЗРУ: у Росії блокують прокат фільмів, які не підтримують воєнну пропаганду

Фільми знімають із прокату без пояснень.

СЗРУ: у Росії блокують прокат фільмів, які не підтримують воєнну пропаганду
Фото: СЗРУ

У російській кіноіндустрії дедалі частіше застосовують неформальні механізми цензури, через які фільми можуть не виходити в прокат або зникати з фестивалів без офіційних рішень і пояснень. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією розвідки, сучасна система контролю дедалі більше нагадує радянську практику, коли картини "кладуть на полицю" через невідповідність державній риториці. 

Водночас нині цензура діє без чітких правил: фільми можуть забороняти або витісняти з прокату через скарги так званих громадських активістів, втручання силових структур чи через невідповідність воєнній пропаганді. Жоден із цих механізмів формально не передбачений законодавством.

Так, фільм "Вітер" режисера Сергія Члиянця, який отримав премію "Білий слон" як найкращий російський фільм 2025 року, не допустили до фестивалю "Маяк" після того, як із його змістом ознайомився куратор від силового відомства.

Картина "Казка" режисера Олександра Сокурова взагалі не отримала прокатного посвідчення – без жодних офіційних пояснень. Інший приклад – якутський фільм "Айта" Степана Бурнашева, який десятикратно окупив бюджет, однак згодом був позбавлений дозволу на прокат через нібито "демонстрацію національної нерівності".

Навіть наявність прокатного посвідчення не гарантує показу. Зокрема, фільм "Нууччи" режисера Володимира Мункуєва зіштовхнувся з проблемами після публічних звинувачень у "русофобії".

Водночас деякі відомі російські режисери, які залишилися працювати в країні, фактично втратили можливість знімати нові картини. Зокрема, Борис Хлєбников і Наталія Мєщанінова перестали отримувати нові проєкти без будь-яких офіційних заборон чи рішень судів.

За оцінкою розвідки, у галузі сформувалася система самоцензури, яка стала для індустрії дешевшим і ефективнішим інструментом контролю, ніж прямі державні заборони.

Показово, що проблему починають визнавати й представники російського культурного середовища. Під час круглого столу в Державній думі щодо підтримки кіно режисер Олексій Герман-молодший закликав владу хоча б чітко визначити правила – що дозволено знімати, а що ні.

Деякі учасники дискусії пішли ще далі та запропонували повернутися до радянської моделі з формалізованою системою цензури та "професійними" цензорами.

У розвідці зазначають, що в таких умовах незалежне кіно в Росії фактично перестало існувати. За їхніми словами, більшість фільмів проходять перевірку силових структур ще на етапі виробництва або не доходять до глядача після завершення.

"Влада очікує буму патріотичного кіно й не розуміє, чому його немає. Але саме вона знищила середовище, в якому будь-яке кіно взагалі могло з’являтися", – наголосили у розвідці.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies