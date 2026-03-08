ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Reuters: у МЗС Китаю назвали діалог із США життєво важливим для уникнення глобальної конфронтації

Китай прагне виступати "стабілізатором" у світовій економіці.

Reuters: у МЗС Китаю назвали діалог із США життєво важливим для уникнення глобальної конфронтації
Глава МЗС Китаю Ван Ї у Мюнхені, 14 лютого 2026
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що діалог між Сполученими Штатами та Китаєм є критично важливим для запобігання глобальним помилкам і конфронтації між двома найбільшими економіками світу.

Про це він сказав під час пресконференції на полях щорічного засідання парламенту в Пекіні, пише Reuters.

За словами китайського дипломата, відмова від взаємодії між Пекіном і Вашингтоном може призвести до серйозних наслідків.

"Відмова від взаємодії між двома країнами призведе лише до непорозумінь та помилкових оцінок, що переросте у конфронтацію та завдасть шкоди світові", – наголосив Ван Ї.

Заява Ван Ї прозвучала напередодні ймовірного саміту між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом, який, за інформацією агенства, може відбутися вже цього місяця. Водночас офіційний Пекін поки що не підтверджував проведення зустрічі.

Глава китайської дипломатії зазначив, що порядок денний для обміну думками на високому рівні між сторонами вже сформований, однак необхідна ретельна підготовка для створення сприятливих умов для врегулювання наявних розбіжностей.

Тим часом аналітики звертають увагу, що останнім часом Китай демонструє більш жорстку позицію у своєму регіоні. Зокрема, Пекін провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, загострив дипломатичну суперечку з Японією та неодноразово вступав у протистояння з філіппінськими кораблями у спірних районах Південно-Китайського моря.

Попри це, Ван Ї наголосив, що Китай прагне виступати стабілізуючою силою у світовій економіці.

"Жорсткий кулак – це не те саме, що жорсткі аргументи. Світ не може повернутися до "закону джунглів". Вдаватися до сили при кожній нагоді не доводить власної могутності", – підсумував він.

