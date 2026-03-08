У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСвіт

Сибіга подякував Ірландії за підтримку і закликав посилити тиск на Росію

"Терор Росії проти українців, включаючи дітей, має зіткнутися з посиленим тиском та відповідальністю".

Сибіга подякував Ірландії за підтримку і закликав посилити тиск на Росію
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ірландії за солідарність і постійну підтримку України та закликав посилювати тиск на Росію за її терор проти українського цивільного населення, зокрема дітей.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Дякую Хелен Макенті, за ваш чіткий голос та принципову підтримку. Постійні напади Росії на цивільне населення вкотре демонструють її неповагу до миру та людського життя. Терор Росії проти українців, включаючи дітей, має зіткнутися з посиленим тиском та відповідальністю. Ми глибоко цінуємо солідарність Ірландії з Україною та вашу постійну підтримку, оскільки ми захищаємо наш народ та нашу свободу", - написав Сибіга.

Раніше міністерка закордонних справ Ірландії Макенті рішуче засудила останні удари Росії в Україні, внаслідок яких у Харкові загинули двоє дітей та п'ятеро дорослих.

"Росія знову демонструє свою не зацікавленість у мирі. Ми повинні ще більше посилити тиск на Путіна та надати Україні необхідну підтримку", - написала вона в Х.

Як повідомлялося, Ірландія планує просувати вступ України до ЄС під час свого головування

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies