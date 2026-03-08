Сибіга подякував Ірландії за підтримку і закликав посилити тиск на Росію

"Терор Росії проти українців, включаючи дітей, має зіткнутися з посиленим тиском та відповідальністю".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ірландії за солідарність і постійну підтримку України та закликав посилювати тиск на Росію за її терор проти українського цивільного населення, зокрема дітей.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Дякую Хелен Макенті, за ваш чіткий голос та принципову підтримку. Постійні напади Росії на цивільне населення вкотре демонструють її неповагу до миру та людського життя. Терор Росії проти українців, включаючи дітей, має зіткнутися з посиленим тиском та відповідальністю. Ми глибоко цінуємо солідарність Ірландії з Україною та вашу постійну підтримку, оскільки ми захищаємо наш народ та нашу свободу", - написав Сибіга.

Раніше міністерка закордонних справ Ірландії Макенті рішуче засудила останні удари Росії в Україні, внаслідок яких у Харкові загинули двоє дітей та п'ятеро дорослих.

"Росія знову демонструє свою не зацікавленість у мирі. Ми повинні ще більше посилити тиск на Путіна та надати Україні необхідну підтримку", - написала вона в Х.

I utterly condemn Russia’s latest reprehensible attacks in Ukraine, in which two children and five adults were killed in Kharkiv. Yet again, Russia shows it is not interested in peace. We must further increase pressure on Putin and give Ukraine the support it needs @dfatirl — Helen McEntee TD (@HMcEntee) March 8, 2026

Як повідомлялося, Ірландія планує просувати вступ України до ЄС під час свого головування.